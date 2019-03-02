مسؤول عسكري إيراني: أمريكا تنقل "داعش" إلى أفغانستان

قال العميد مساعد شؤون التنسيق في مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني المركزي العميد علي شادماني إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نقل إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أفغانستان.

نقلت وكالة "تسنيم" عن مساعد شؤون التنسيق في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العميد علي شادماني، أن "أمريكا تسعى إلى نقل داعش الإرهابي إلى أفغانستان بأموال بعض الدول العربية".

© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos "قسد" تعلن تقدمها نحو آخر معاقل "داعش" في شمال شرقي سوريا

وأضاف المسؤول الإيراني أن محاولات أمريكا لنقل داعش إلى أفغانستان سوف تلحق الضرر بالصين وروسيا وجميع دول المنطقة.

ولفت العميد شادماني إلى أن "بعض قادة الدول العربية في المنطقة يتولون الدعم المالي لنقل داعش إلى أفغانستان، مؤكدا أن هذه الأعمال ليست إلا محاولات مستميتة لربما يتمكنون من تحقيق بعض أهدافهم التي لن يتمكنوا أبدا من تحقيقها لأن بنية داعش مدمرة وضعيفة".

وأشار إلى أن "الأعداء اعترفوا بأنهم أوجدوا داعش ونشروه في سوريا والعراق واستهدفوا مصالح هذين البلدين لكنهم في النهاية لم يحققوا أي نتيجة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن منذ أيام أن القوات المدعومة من أمريكا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية، يوم الخميس أمس الأول، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم تنظيم (داعش)، في تناقض مع رواية قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع واشنطن والذي قال إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر. بحسب ما ذكرته "رويترز".