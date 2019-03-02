تسجيل
15:01 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

    أول تعليق إيراني على إجراء بريطانيا ضد "حزب الله"

    © Sputnik .
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، بشدة إجراء الحكومة البريطانية في إدراج حزب الله اللبناني في قائمة الجماعات الإرهابية.

    وقال قاسمي: إنّ الإجراء اللامسؤول الذي قامت به بريطانيا لن يساعد الإستقرار والأمن في لبنان، بل يتجاهل قسما كبيرا من شعب بلد مستقل، فضلا عن تجاهله ممثلهم القانوني. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

    مقاتل من حزب الله اللبناني
    © AP Photo / Bilal Hussein
    دمشق تعلق على قرار بريطانيا إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب
    ونقلا عن المركز الإعلامي لوزارة الخارجية، أدان قاسمي هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة البريطانية، مضيفا أن هذا الإجراء جاء في ظروف يتمتع فيها حزب الله اللبناني بقاعدة إجتماعية وشعبية واسعة النطاق، ويشارك حاله حال باقي الأحزاب في الإنتخابات والنشاطات الرسمية والقانونية في لبنان، ومنها انتخابات البلديات والنقابات المهنية والحِرَفيَّة بمشاركة فعالة وبناءة.

    وصرّح قاسمي قائلا:

    حزب الله له عدة مقاعد في البرلمان اللبناني، وله تواجد في الحكومة اللبنانية، ويحظى بحماية فئة واسعة من شعب لبنان والمنطقة، بفضل سجله اللامع في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية، مقابل إحتلال وإعتداءات الكيان الصهيوني.

    واعتبر قاسمي هذه الخطوة البريطانية، تجاهلا متعمدا لقسم كبير من شعب لبنان ولمشروعية حزب الله ومكانته القانونية في الهيكلية والبنية الإدارية والسياسية بلبنان.

    وأوصي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حكومة بريطانيا بدراسة نسبة الأصوات، التي حصل عليها حزب الله في الإنتخابات الأخيرة، ودراسة باقي النشاطات الانتخابية ليتسني لها فهم الواقع الراهن.

    و قال:

    إنّ حزب الله نفسه كان ضحية الإرهاب التكفيري والصهيوني، ومازال كذلك، وإنّ لهذا الحزب دورا ايجابيا ومؤثرا خلال العقود الأخيرة في الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، فضلاً عن كونه ركيزة وعمادا رئيسيا في مكافحة الإرهاب والجماعات الارهابية كداعش والحاق الهزيمة بها في المنطقة.

    وتابع قاسمي أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر حزب الله قوة مشروعة وقانونية ذات دور مؤثر لا يشوبه الريب في الاستقرار السياسي في لبنان وتوفير الأمن لهذا البلد.

    انظر أيضا:

    خطط جديدة لترامب للجم "حزب الله"
    دمشق تعلق على قرار بريطانيا إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب
    "حزب الله": اعتزام بريطانيا إدراجنا على لائحة الإرهاب يؤكد انصياعها لأمريكا
    موقع عبري: إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة "حزب الله"
    معركة جديدة تنتظر "حزب الله" ومفاجآت قد تطيح برؤوس كبيرة في لبنان
    أول تعليق من السعودية على قرار بريطاني محتمل بشأن "حزب الله"
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, إيران, حزب الله, المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, إيران, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك