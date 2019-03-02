إيران ترد على الإمارات وتوجه لها نصيحة أخيرة

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الذي اتهم طهران بدعم الإرهاب، واصفة كلامه بأنه "لا قيمة له".

وقالت المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، إن "السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث (المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ليست محل نقاش مع أحد"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

© Sputnik . ابن زايد يوجه دعوة عاجلة إلى إيران

ووصف، "اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق إيران، في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ، بـ"الآكاذيب المكررة"، كما وصف سياسات الإمارات في المنطقة بـ"التدميرية"، مبينا أن هذه السياسات "تضعف منظمة التعاون الإسلامي".

ونصح ، بهرام قاسمي، الإمارات بالكف عن العدوان وارتكاب المجازر في اليمن بدلا من توجيه اتهامات لا أساس لها للآخرين بالتدخل، معتبرا أن "مواقف الإمارات تحاول التعتيم على سياسات أبوظبي الفاشلة تجاه الدول الإسلامية".

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، دعا إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية.

وقال ابن زايد، خلال مخاطبته اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، أمس الجمعة، "ندعو إيران لوقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة، ونطالب منظمة التعاون الإسلامي بدور أكبر في صون الأمن والسلم بفعالية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية. كما دعا وزير الخارجية الإماراتي، إلى التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب، واعتماد تدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام.