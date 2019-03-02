أنقرة تكشف موعد إطلاق أول مقاتلة حربية تركية

أعلنت أنقرة أن أول مقاتلة حربية تركية ستبصر النور بحلول 2023، وستصبح جاهزة للتحليق في عام 2026 بعد أن يتم اختبارها.

ذكرت وكالة "الأناضول" أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال إنه "سيتم الانتهاء من تصنيع المقاتلة الوطنية بحلول 2023، وتصبح جاهزة للتحليق في الأجواء في 2026، بعد سلسلة اختبارات".

© AFP 2018 / Anatolian News Agency مع ارتفاع صادرات الدفاع والفضاء التركية...أنقرة تختبر أول محرك مروحية بنجاح

وأشار المسؤول التركي خلال اجتماع "قمة إدارة الصناعات الجوية والفضائية التركية" المنظم من قبل شركة "توساش"، في أنقرة إلى أن المقاتلة المحلية ستدخل الخدمة لدى الجيش التركي في 2031.

وأضاف أن عدد المشاريع الوطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية، تجاوز الـ 600 مشروع.

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا تعمل على زيادة إنتاجها من الصناعات الدفاعية ليس فقط من أجل الاكتفاء الذاتي بل وتلبية احتياجات الدول الصديقة والحليفة لتركيا.

ولفت أوقطاي إلى أن نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية ارتفعت من 15% إلى 65%.

وكشف نائب الرئيس التركي أن تركيا باتت تصنع طائرات مسيرة، ومروحيات مثل "أتاك" القتالية، وأن المروحية "غوك باي" المحلية متعددة الأغراض، تجاوزت اختبار التحليق بنجاح.

ولفت إلى نجاح الطائرة المسيرة "العنقاء" في الطيران بمحرك محلي الصنع من إنتاج شركة "TEI'"، خلال الأشهر الماضية.

وبحسب "الأناضول"، تتولى مؤسسة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، تصنيع المقاتلة الوطنية، بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل "أسيلسان" المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.