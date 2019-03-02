جاويش أوغلو: تركيا تضطلع بدور مهم في إعادة إعمار العراق

قال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، إن بلاده ستضطلع بدور مهم في إعادة إعمار العراق.

وأعرب جاويش أوغلو، عن استعداد تركيا لمشاركة تجاربها مع العراق، وذلك خلال مشاركته في لقاء جمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال، بولاية بورصة، شمال غربي تركيا.

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI رئيس العراق يصل تركيا في زيارة رسمية

ولفت جاويش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعا من القيمة الحالية التي لا تتجاوز 10 مليار دولار.

كما ذكر الوزير التركي أن بلاده تعتزم فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية "أوفاكوي" بولاية شرناق جنوب شرقي بلاده، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري.

وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده لمشاركة تجاربه مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في "مؤتمر الكويت" لإعادة إعمار البلد العربي.

ووصل الرئيس العراقي برهم صالح، أول من أمس الخميس، 3 يناير/كانون الثاني، إلى مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية.