رئيس الوزراء الهندي يفتح مصنع لإنتاج بنادق "كلاشينكوف" غدا

سيفتتح رئيس الوزراء الهندى، نارندرا مودي، يوم غد الأحد، مشروعا لإنتاج بنادق هجومية من طراز "كلاشينكوف" ، مدينة أميتى.

ووفقا لوكالة "PTI" وفي وقت سابق، أفيد بأن الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة في الهند لإنتاج بندقية كلاشينكوف هو في المراحل الأخيرة من التنسيق.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev شركة "كلاشينكوف" توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الإمارات

وتفيد التقارير أن الإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف مع روسيا سيُفتتح في مصنع كوروا للمعدات الحربية. ووفقا للوكالة، سيقوم مودي بزيارة عدد من المشاريع الأخرى في المنطقة.

وفي عام 2016، أعلنت شركة "روسأوبورون إكسبورت" أنها قد أرسلت نماذج من بندقية "كلاشينكوف" إلى الهند وتنتظر نتائج الاختبارات.

وفي وقت لاحق، أعلن المدير العام لشركة "كلاشينكوف"، ألكسي كريفوروشكو، لوكالة "سبوتنبك" خلال معرض " آيدكس —2017"، أن الشركة قد وجدت مقاولا هنديا لهذا المشروع وكانت مستعدة للتوقيع على عقد لبناء مشروع مشترك.