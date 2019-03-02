رئيس الوزراء الهندي يفتح مصنع لإنتاج بنادق "كلاشينكوف" غدا

ووفقا لوكالة "PTI" وفي وقت سابق، أفيد بأن الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة في الهند لإنتاج بندقية كلاشينكوف هو في المراحل الأخيرة من التنسيق.
وفي عام 2016، أعلنت شركة "روسأوبورون إكسبورت" أنها قد أرسلت نماذج من بندقية "كلاشينكوف" إلى الهند وتنتظر نتائج الاختبارات.
وفي وقت لاحق، أعلن المدير العام لشركة "كلاشينكوف"، ألكسي كريفوروشكو، لوكالة "سبوتنبك" خلال معرض " آيدكس —2017"، أن الشركة قد وجدت مقاولا هنديا لهذا المشروع وكانت مستعدة للتوقيع على عقد لبناء مشروع مشترك.
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