أردوغان عن أزمة الهند وباكستان: صب الزيت على النار لا يفيد أحدا

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على الأزمة بين الهند باكستان المستمرة منذ عدة أيام.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس قوله "سنفعل ما يترتب علينا لحل الأزمة بين الهند وباكستان".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: سنفعل ما يترتب علينا لحل الأزمة بين #الهند و #باكستان، وواثق أن جهود #تركيا ستسهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2019

​وتابع الرئيس "تصعيد التوتر وصب الزيت على النار لا يفيد أحدا"، لا فتا إلى أنه يثق في أن تسهم جهود بلاده في تجاوز هذه المرحلة العصيبة.

#عاجل | الرئيس #أردوغان حول التوتر بين الهند وباكستان: تصعيد التوتر وصب الزيت على النار لا يُفيد أحدًا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2019

​وأضاف "إفراج الأشقاء الباكستانيين عن الطيار الهندي الذي أسروه، كمؤشر حسنة نية، خطوة تستحق التقدير ونتمنى أن يقابل أصدقاؤنا في الهند هذه الخطوة الإيجابية بنفس الشكل".

#عاجل | #أردوغان: إفراج الأشقاء الباكستانيين عن الطيار الهندي الذي أسروه، كمؤشر حسنة نية، خطوة تستحق التقدير ونتمنى أن يقابل أصدقاؤنا في #الهند هذه الخطوة الإيجابية بنفس الشكل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2019

​وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

فيما قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو.

ونقلت من جانبها وكالة "أيه إن آي" عن مفتش الشرطة في جامو وشهود عيان أن مقاتلة من نوع "إف-16" تابعة للقوات الجوية الباكستانية سقطت في وادي ناوشيرا لام.

من جانبه، قال متحدث عسكري باكستاني إن "القوة الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين مقاتلتين هنديتين، إثر اختراقهما المجال الجوي في كشمير، وأسرت طيار واحد".

وسلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها إلى الهند، أمس الجمعة، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة إلى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.