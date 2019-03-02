الاتحاد الأوروبي يحذر من التعرض لأمن وحرية زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من التعرض لأمن وسلامة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بعد إعلان الأخير وجود تهديدات ضده في حال عودته للبلاد.

أمستردام — سبوتنيك. وقال بيان للناطقة باسم المفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسات الأمن، مايا كوتشيانتيتس، إن "أي إجراء يعرض للخطر حرية خوان غوايدو أو أمنه وسلامته سوف يعد تصعيدا كبيرا للتوترات وسيقابل بإدانة صارمة من المجتمع الدولي".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin نافيا انشقاق قادة عن الجيش... نائب وزير خارجية فنزويلا: مستعدون لأي اعتداء

وتابع البيان أن "أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بحصانة دستورية يتوجب احترامها بشكل كامل"، وأنه "ينبغي أن يتمكنوا من ممارسة تفويضهم البرلماني دون ترهيبهم أو عائلاتهم".

من ناحيته قال المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، إن أكثر من 600 من ضباط الجيش في بلاده انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس باراغواي "ماريو عبده بينيتيز"، أوضح غوايدو: "لقد تحدثنا بوضوح إلى القوات المسلحة في فنزويلا.. لقد انشق مؤخراً أكثر من 600 ضابط وانحازوا إلى صف الدستور". وذكر أن المعارضة الفنزويلية ستعلن قريبا عن مسيرات احتجاجية جديدة ضد مادورو، وذلك وفقا لـ"رويترز".

من جهته، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، إن "أكثر من 100 عنصر في الحرس الوطني هربوا إلى الخارج مقابل المال"، مؤكدا أن ولاء الجيش الفنزويلي للرئيس نيكولاس مادورو.

وبعد باراغواي سيزور خوان غوايدو، الأرجنتين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ماوريسيو ماكري، المعروف بانتقاداته لنيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.