فنزويلا تبدأ معركة قانونية لحماية ممتلكاتها في الخارج

المكسيك — سبوتنيك. وقالت رودريغيز في مقابلة مع قناة "آر تي": "في أوروبا، حيث تم تجميد الحسابات الفنزويلية، بدأنا بالفعل إجراءات قانونية محددة، وقمنا بتعيين محامين لحماية مصالحنا، وخاصة بشأن الذهب المسروق من بنك إنجلترا".
واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
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