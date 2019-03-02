فوت عيد ميلاد ابنه... عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤخره 20 ساعة

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى برلين في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بعد 20 ساعة من الموعد المقرر لوصوله، بعد أن تقطعت به السبل في مالي عندما تعرضت طائرته الرسمية لمشاكل فنية.

© REUTERS / Fabrizio Bensch القوات الجوية الألمانية تكشف حقيقة تعطل طائرة ميركل (فيديو)

وحسب (د ب أ) وصل ماس والوفد المؤلف من 40 شخصا قرب منتصف الليل، بعد جولة استمرت 5 أيام لدول غرب إفريقيا. واستغل ماس اليوم الإضافي في باماكو للعمل من الفندق وإجراء محادثات إضافية مع عناصر القوات الألمانية.

واستقل ماس في طريق العودة طائرة من طراز "إيرباص إيه 340" جاءت خصيصا من ألمانيا لتقل وزير الخارجية في طريق العودة بعد أن أصيبت الطائرة الحكومية الصغيرة من طراز "إيرباص إيه 319" والتي سافر على متنها إلى باماكو بعطل هيدروليكي.

وتعد أعطال الطائرات من المشكلات المتكررة للمسؤولين الألمان، حيث انتهى المطاف بالمستشارة آنجيلا ميركل إلى السفر على متن طائرة تجارية إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى الهبوط بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأدى هذا العطل غير المتوقع إلى تأخر ماس عن حضور حفل يوم ميلاد ابنه بالمنزل.

وقال ماس يوم الجمعة في مالي: "أشد ما يؤلمني شخصيا هو فوات موعد الاحتفال بيوم ميلاد ابني، ولكن الحمد لله أنه يتفهم ذلك".