فوت عيد ميلاد ابنه... عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤخره 20 ساعة

واستقل ماس في طريق العودة طائرة من طراز "إيرباص إيه 340" جاءت خصيصا من ألمانيا لتقل وزير الخارجية في طريق العودة بعد أن أصيبت الطائرة الحكومية الصغيرة من طراز "إيرباص إيه 319" والتي سافر على متنها إلى باماكو بعطل هيدروليكي.
وتعد أعطال الطائرات من المشكلات المتكررة للمسؤولين الألمان، حيث انتهى المطاف بالمستشارة آنجيلا ميركل إلى السفر على متن طائرة تجارية إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى الهبوط بعد فترة وجيزة من إقلاعها.
وأدى هذا العطل غير المتوقع إلى تأخر ماس عن حضور حفل يوم ميلاد ابنه بالمنزل.
وقال ماس يوم الجمعة في مالي: "أشد ما يؤلمني شخصيا هو فوات موعد الاحتفال بيوم ميلاد ابني، ولكن الحمد لله أنه يتفهم ذلك".
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