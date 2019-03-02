أم وأطفالها الأربعة يموتون حرقا في ألمانيا

وتوفي أربعة أطفال — أعمارهم 4 و 5 و 7 ورضيع كما توفيت أمهم البالغة من العمر 34 سنة.
وتمكن جميع الناجين الآخرين من الفرار من المبنى بمفردهم ، لكنهم كانوا في حالة خطيرة. ومع ذلك ، قالت الشرطة إن حياتهم ليست في خطر.
وبحسب بيانات الشرطة، اندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
وقالت متحدثة باسم الشرطة: "كان هناك تسعة أشخاص في المبنى وقت وقوع الحريق صباح اليوم".
وانطلقت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق. وتم إنقاذ أربعة أشخاص.
وقالت المتحدثة: "لا يمكننا قول شيء الآن مطلقا عن سبب اندلاع الحريق".
يُذكر أن حريقا آخر أودى بحياة خمسة أشخاص في شباط/ فبراير الماضي بولاية راينلاند-بفالتس. وتم العثور على جثث لثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و 45 عاما وامرأتين (كلتيهما 54 عاما) في علية المنزل. وكان السبب في الحريق بقايا تبغ مشتعل في النفايات.
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