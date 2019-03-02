أم وأطفالها الأربعة يموتون حرقا في ألمانيا

قالت الشرطة إن أم وأطفالها الأربعة قتلوا في وقت مبكر من اليوم السبت في حريق شب في منزل بمدينة نوريمبرغ بجنوب ألمانيا.

© Sputnik . mohamed hemida قتلى وجرحى في حريق هائل بمحطة قطارات القاهرة الرئيسية

وحسب (د.ب.أ) كان تسعة أشخاص في الأسرة متعددة الأجيال عندما اندلع الحريق. وبعد ساعات من إطفاء النيران قالت الشرطة إن السبب لا يزال غير واضح.

وتوفي أربعة أطفال — أعمارهم 4 و 5 و 7 ورضيع كما توفيت أمهم البالغة من العمر 34 سنة.

وتمكن جميع الناجين الآخرين من الفرار من المبنى بمفردهم ، لكنهم كانوا في حالة خطيرة. ومع ذلك ، قالت الشرطة إن حياتهم ليست في خطر.

وبحسب بيانات الشرطة، اندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "كان هناك تسعة أشخاص في المبنى وقت وقوع الحريق صباح اليوم".

وانطلقت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق. وتم إنقاذ أربعة أشخاص.

وقالت المتحدثة: "لا يمكننا قول شيء الآن مطلقا عن سبب اندلاع الحريق".

يُذكر أن حريقا آخر أودى بحياة خمسة أشخاص في شباط/ فبراير الماضي بولاية راينلاند-بفالتس. وتم العثور على جثث لثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و 45 عاما وامرأتين (كلتيهما 54 عاما) في علية المنزل. وكان السبب في الحريق بقايا تبغ مشتعل في النفايات.