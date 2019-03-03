ترامب يتحدث عن تأثير الأسلحة النووية على مستقبل كوريا الشمالية

يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يتوصل لاتفاق لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية في نهاية المطاف، مقابل مزايا اقتصادية تحصل عليها كوريا الشمالية.

وبحسب "رويترز"، قال ترامب في مؤتمر لناشطين محافظين، إن

"كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية".

وأضاف أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو "قوية جدا".

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

© REUTERS / LEAH MILLIS هذا ما دار في جلسة العشاء الخاصة بين ترامب وكيم جونغ أون (صور)

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن عدم التوصل للاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية باجتماع القمة في هانوي، يعود لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تكرار خطأ سلفه، باراك أوباما مع إيران.

هذا ويسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي في نهاية المطاف، مقابل مزايا اقتصادية تحصل عليها كوريا الشمالية.

والتقى الزعيمان ترامب وكيم، للمرة الأولى، في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.