بولتون: يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ أطفال فنزويلا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن حوالي 20 ألف طفل معرضون للموت، بسبب الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير / كانون الثاني، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وكتب بولتون على "تويتر" اليوم الأحد 3 مارس / أذار: "أصبح حوالي عشرين ألف طفل، يواجهون الموت، بينما من المتوقع أن يعاني أكثر من 800 ألف آخرين من مخاطر سوء التغذية، بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية".

وتابع: "يجب السماح بإدخال المساعدات إلى فنزويلا".

Approximately 20,000 children under the age of one will have died in Venezuela due to the Maduro-made crisis and another 808,000 children will be at nutritional risk. It is time to do what is right, and allow aid into Venezuela. https://t.co/61EK7JKAyf — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 2, 2019

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.