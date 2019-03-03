الدفاع الأفغانية: مقتل 350 مسلح بغارات على مواقع مجموعات إرهابية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 350 إرهابيا بينهم قياديين قتلوا وتم تدمير الكثير من المعدات والمراكز بضربات شنها سلاح الجو ضد مواقع الإرهابيين بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الأسبوع المنصرم.

كابول — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن "350 إرهابيا بما في ذلك 12 من القياديين، قتلوا في العمليات". وأضاف أن "الغارات أدت إلى تدمير عشرات المقار والمخابئ ومخازن الأسلحة والعتاد التابعة للمجموعات الإرهابية".

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وأكد بيان وزارة الدفاع الأفغانية، أن "قادة الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم ضالعين في التخطيط لعمليات انتحارية وتفخيخ الطرقات والهجمات الانغماسية في المناطق التي كانوا ينشطون فيها".

وبحسب البيان، فقد "تركزت ضربات سلاح الطيران بالجيش الأفغاني على مديريات سنغين بولاية هلمند، سنجارك بسريبول، دشت قلعة بتخار، حصارك بننغرهار، شاه وليكوت في قندهار، زرمت في بكتيا، شولكره في بلخ ومناطق ده يك وأندر وواغظ في ولاية غزني".

يذكر أن، أفغانستان تشهد صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد من جهة أخرى.