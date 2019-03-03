شكوك أمريكية في باكستان حول استخدام أسلحة أمريكية أسقطت طائرة هندية

أعلنت السفارة الأمريكية في إسلام أباد، اليوم الأحد، أنها تسعى للحصول على معلومات عما إذا كانت باكستان استخدمت طائرات "إف 16" أمريكية الصنع لإسقاط طائرة هندية، وهو ما قد يعد انتهاكا لاتفاقات بيع هذا النوع من الطائرات بين واشنطن وباكستان.

ونقلت شركة "ياهو" كلام متحدث باسم السفارة الأمريكية "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات ونتعامل بجدية شديدة مع أي مزاعم بإساءة استغلال بنود التعاقدات الدفاعية".

من جهة أخرى، أشارت باكستان إنها لم تستخدم الطائرات "إف_16" لإسقاط الطائرة الهندية بعد اجتيازها خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأكدت إسلام أباد أن إسقاطها لهذه الطائرة كان دفاعا عن النفس.

وعادة ما تفرض الولايات المتحدة قيودا على كيفية استخدام عتادها العسكري الذي تصدره من خلال إبرام ما يسمى باتفاقات المستخدم النهائي.