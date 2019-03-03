الشرطة الفرنسية تعتقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين

أعلن مسؤول فرنسي في منطقة بادو كاليه أن الشرطة الفرنسية اعتقلت حوالي 44 مهاجرا تسلقوا عبارة أثناء رسوها في ميناء كاليه الليلة الماضية.

© REUTERS / Argiris Mantikos/Eurokinissi القبض على عشرات المهاجرين غير الشرعيين في بنغازي... هذه جنسياتهم

وذكرت وكالة " هيندو " أن منطقة الميناء في كاليه كانت مسرحا لمرور المهاجرين من خلال استخدام عبارة مائية كانت قد وصلت من بريطانيا.

وأشارت السلطات الفرنسية أنها استطاعت اعتقال العشرات من المهاجرين خلال تمكنهم من اكتشاف حركة غير اعتيادية على العبارة.

وبحسب تقديرات سلطات المنطقة ومنظمات الإغاثة، يعيش مئات المهاجرين في منطقة كاليه على أمل إيجاد سبيل للسفر إلى بريطانيا.