"الفهد"... الجيش الإسرائيلي يعلن عن تطوير ناقلة جند جديدة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تطويره مركبة عسكرية، لجعلها ناقلة جند مصُفحة، تدخل الخدمة العسكرية خلال العام الجاري، خصوصا في المناطق الساخنة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن المركبة الجديدة، أو ناقلة الجنود، تسمى "الفهد"، وهي من صناعة أمريكية، وتم تصفيحها من الداخل والخارج، لنقل الجنود بشكل آمن.

وقالت الصحيفة العبرية إن المركبة تزن حوالي 10 أطنان، ومزودة بالإنترنت والكاميرات والإنارة، من الداخل والخارج، وتتسع لحمل 14 جنديا، على الكراسي، وقادرة على حمل 2 — 6 مصابين على أرضية المركبة بالدخل، أو أسرى يتم اعتقالهم.

وأفادت الصحيفة العبرية بأنه تم تصفيح مركبة "الفهد" ضد الحجارة والزجاجات الحارقة، والرصاص والقذائف، والمركبة تحتوي على 5 مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة، مضيفة أن المركبة تسير بسرعة 60 — 90 كم في الساعة، وقادرة على السير بالمناطق الوعرة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بلغت تكلفة تصفيح المركبة الإسرائيلية الجديدة ما يقارب المليون شيكل، وذلك كجزء من أموال المساعدات الأمريكية السنوية، المقررة للعشرية المقبلة، على أن تدخل المركبة الخدمة بالجيش الإسرائيلي، خلال العام الجاري، وذلك لاستبدال ناقلة الجند السابقة من طراز "الذئب"، التي مضى على استخدامها أكثر من 15 عاما.