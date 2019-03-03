خوان غوايدو يبدأ رحلة العودة إلى فنزويلا

© REUTERS / Andres Martinez Casares غوايدو: أنا عائد إلى فنزويلا

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 3 مارس/ أذار، إن غوايدو قضى، قام بجولة في دول أمريكا اللاتينية ، خلال الأيام الماضية، بهدف كسب تأييد دولي.

وغادر غوايدو ساليناس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإكوادوري إلى مدينة جواياكيل، بعد الاجتماع مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، الذي أجري، أمس السبت، بحسب "رويترز".

وخرق غوايدو حظرا قضائيا على سفره، الأسبوع الماضي، عندما عبر الحدود إلى كولومبيا لتنسيق الجهود هناك لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا على الرغم من منع قوات الجيش الموالية لمادورو قافلة من شاحنات المساعدات من الدخول.

وذكرت "رويترز" أن عودة خوان غوايدو إلى فنزويلا تفتح المجال أمام احتمال أن تحاول السلطات اعتقاله.