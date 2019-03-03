ترامب يعرض على كوريا الشمالية "أفضل صفقة"

قال المستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض على الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أفضل صفقة ممكنة بشأن القضية النووية.

وقال بولتون في مقابلة على قناة "سي إن إن": إذا لم نتمكن من الحصول على صفقة جيدة، وقد عرض الرئيس (ترامب) على كوريا الشمالية أفضل صفقة ممكنة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من صفقة سيئة".

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب عن كوريا الشمالية: نعرف ما يريدون ويعرفون ما يجب أن نحصل عليه

ورفض بولتون الإفصاح عما إذا كانت هناك قمة أمريكية كورية ثالثة. وأشار إلى أنه "لم يتم التخطيط لأي شيء بعد".

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.