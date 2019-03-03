منع ملايين الصينيين من ركوب وسائل النقل العام بسبب تقييمهم الاجتماعي الرديء

منعت الصين 5 ملايين محاولة لشراء تذاكر القطار في عام 2018، وذلك بسبب تقييم الأشخاص الاجتماعي الرديء.

ووفقا لتقرير جديد لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد حرم 128 شخصًا من فرصة السفر إلى خارج الصين بسبب الضرائب غير المدفوعة، وتم حظر 17 مليون محاولة لشراء تذاكر الطائرة بسبب العديد من المشكلات المتعلقة بالتقييم الاجتماعي.

كما أطلقت الحكومة الصينية تطبيقًا للجوّال يُظهر للمستخدم عندما يكون شخص بجانبه "شخصًا ذو تصنيف اجتماعي منخفض".

ويشجع التطبيق المستخدمين على الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص، إذا كان معروفًا أنهم يشترون سلعًا لا يمكنهم تحمل تكاليفها، أو ينفقون أموالًا لا ينبغي عليهم الحصول عليها.