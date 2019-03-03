60 وثيقة لكشف الحقيقة... تهمة جديدة تطارد ترامب

قال جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد 3 فبراير/ شباط، إن اللجنة طلبت الحصول على وثائق عن أكثر من 60 شخصا وكيانا بشأن ترامب، وذلك في مقابلة مع برنامج "ذا ويك" التلفزيوني.

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وعندما سئل نادلر في المقابلة التي بثتها محطة ( إيه. بي. سي نيوز ) عن احتمال أن يكون ترامب عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته، قال رئيس اللجنة القضائية: "نعم، أوافق على ذلك".

وقال رئيس اللجنة القضائية: "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد وعرقلة سير العدالة"، مضيفا: "مهمتنا هي حماية القانون".

وتابع: ""من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة، ويجب حماية سيادة القانون.

واستطرد: "من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته".

Over 60 Trump-related documents to be requested from WH, House Judiciary Committee Chairman Jerrold Nadler says — ABC News — https://t.co/Ao650MJeGp via @ABC News — Jason Usborne (@JUsborne) ٣ مارس ٢٠١٩

ولفت نادلر إلى أن قرار ترامب إقالة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، يمكن أن يكون ضمن استغلال السلطة.

وبعد إقالة كومي انتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر، الذي من المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع، بحسب "رويترز".

وتحدث نادلر عن احتمال محاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق، بحسب القناة، التي أشارت إلى أن البيت الأبيض لم يرد على طلب للتعليق.