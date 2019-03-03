نتنياهو يشكر نظيرته البريطانية على قرارها بشأن "حزب الله"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الشكر لنظيرته البريطانية، تيريزا ماي، على قرار بلادها تصنيف حزب الله اللبناني كتنظيم إرهابي.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نشره الناطق أوفير غندلمان "أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وشكرها على قرار بريطانيا تصنيف حزب الله على جميع أجنحته كتنظيم إرهابي، وقال إنه يتوقع من دول أخرى أن تنضم إلى هذه الخطوة".

© REUTERS / Ammar Awad أول تعليق من نتنياهو على القرار البريطاني بتصنيف "حزب الله" تنظيم إرهابي

وأضاف البيان "كما عبر نتنياهو عن تقديره لموقف بريطانيا الحازم ضد معاداة السامية".

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدول الأوروبية إلى الانضمام للخطوة البريطانية بتصنيف حزب الله اللبناني بكل أجنحته كتنظيم إرهابي.

وعلى غرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حظرت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين الماضي، "حزب الله" اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية".

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان إن "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفا "لذلك، اتّخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

ورفض "حزب الله"، يوم الجمعة، بشدة مشروع القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم "حزب الله" أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".