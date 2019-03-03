آية الله خاتمي: "بيان الخطوة الثانية" سيحدد نهج إيران لـ 40 عاما قادما

أكد آية الله خاتمي إمام جمعة طهران المؤقت أن بيان "الخطوة الثانية" الصادر عن مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي يشكل خارطة طريق للبلاد يجب العمل بها خلال الأعوام القادمة.

وقال خاتمي، اليوم الأحد، في مدرسة فيضية في مدينة قم الإيرانية أن بيان "الخطوة الثانية" يجب تنفيذه في الـ40 عاماً القادمة، ويجب أن يحدد مسار ويجب أن يحدد مسار الدولة الإيرانية خلال الـ 40 عاماً الثانية للثورة الإيرانية وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

© AFP 2018 / Alexander Nemenov "بيان الخطوة الثانية" في إيران...مرحلة جديدة في مجال الخطط الدفاعية

وأشار خاتمي للحشد الكبير الذي تواجد في مدرسة فيضية تلبيةً لبيان "الخطوة الثانية" وقال: "إن هذا الحضور يدل على إن الحوزة العلمية كانت وما زالت ثورية وستواصل السير على نهج الثورة الإيرانية إلى النهاية".

وعبّر عدد من المراجع الدينية الإيرانية عن تأييدهم لبيان المرشد الإيراني الأعلى خامنئي، حيث أصدروا بيانات مؤيدة، وقدموا آليات تفيد في تنفيذ هذا البيان بشكل عميق وفعّال، ومنهم المرجع الديني نوري همداني ومكارم شيرازي.

وأشاد خاتمي بمواقف المراجع الدينية الإيرانية التي أيّدت البيان، وبيّن أنه لا يجب حصر البيان بالاجتماعات والتجمعات فقط فالاقتصار على ذلك يفقد البيان قيمته.

واتخذت رابطة مدرسي الحوزة العلمية عدة إجراءات بغية بدء العمل بما جاء في البيان، حيث لفت عضو الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة إلى تلك الإجراءات، وبيّن أنه تم تشكيل لجنة برئاسة حسيني بو شهري مهمتها دراسة ما يمكن للحوزة العلمية اتخاذه في إطار تنفيذ بيان "الخطوة الثانية".

وأعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في وقت سابق أن وزارة الدفاع الإيرانية بدأت بتنفيذ عدة برامج تم وضعها بما يتوافق مع بيان "الخطوة الثانية"، ووصف حاتمي البيان بالمرحلة الجديدة للخطط الدفاعية الإيرانية، التي ستضع إيران في مستوى جديد متقدم في هذا المجال.