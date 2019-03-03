ميدفيديف: روسيا قلقة للغاية من احتمال التدخل العسكري في فنزويلا

وأضاف ميدفيديف خلال مقابلة مع صحيفة "ترود" البلغارية، أن ضجيج المعلومات حول فنزويلا يساعد على تقويد القانون الدولي وسيادة القانون.
وأشار إلى أن روسيا تدعم الجهود الرامية لإجراء حوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.
وأكد ميدفيديف أنه على الرغم من الصعوبات الحالية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لا توجد مواجهة عالمية بينهما.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تختلق أعذارا مفتعلة من أجل التدخل في فنزويلا، مضيفا أن روسيا تعمل مع كل الدول من أجل تفادي هذا الأمر.
وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.
واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبي انقلاب ضده.
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