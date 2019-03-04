قرار جديد لواشنطن بشأن القنصلية الأمريكية في القدس والإعلان عن موعد تنفيذه

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دمج القنصلية والسفارة في القدس لا يشير إلى تغيير في سياسة واشنطن بشأن المدينة.
وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.
ويشار إلى أن كل من أمريكا وغواتيمالا وباراغواي قد نقلت سفاراتها فعليا إلى مدينة القدس، بدلا من تل أبيب، وتبعتها التشيك بافتتاح مركز ثقافي، وهو ما يتكرر، حاليا، مع دولة سلوفاكيا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، وأفتتحت في العيد السبعين لإنشاء دولة إسرائيل، الموافق الخامس عشر من مايو/أيار 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)