قرار جديد لواشنطن بشأن القنصلية الأمريكية في القدس والإعلان عن موعد تنفيذه

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل اليوم الاثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دمج القنصلية والسفارة في القدس لا يشير إلى تغيير في سياسة واشنطن بشأن المدينة.

© AP Photo / Khalil Hamra إسرائيل تتخذ قرارا غير مسبوق بشأن القدس الشرقية

ووفقا لـ"رويترز"، كان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه في أكتوبر/تشرين الأول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكان متوقعا على نطاق واسع في أوائل مارس/آذار.

وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.

ويشار إلى أن كل من أمريكا وغواتيمالا وباراغواي قد نقلت سفاراتها فعليا إلى مدينة القدس، بدلا من تل أبيب، وتبعتها التشيك بافتتاح مركز ثقافي، وهو ما يتكرر، حاليا، مع دولة سلوفاكيا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، وأفتتحت في العيد السبعين لإنشاء دولة إسرائيل، الموافق الخامس عشر من مايو/أيار 2018.