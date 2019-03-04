على خلفية قضية "سكريبال"... زاخاروفا: الأن ننتقل إلى الحقائق

أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تجري تحقيقاتها الخاصة في قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "تحقيقاتنا الخاصة جارية، ولا داعي لنسيان هذه القضية، إذا بدا الأمر وكأن شخصا ما في الغرب سواء في لندن أو واشنطن أو في بروكسل يفكر أن روسيا ستترك هذه القضية فهم يخطئون بشكل كبير. نحن شعب مهذب وصبور، وهذه الصفات قد تكون قاتلة لبعض المشككين ".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا ستمضي بالموضوع حتى النهاية، لقد "كانت الاتهامات والعواقب قوية للغاية، بحيث لا يمكن التغاضي عن هذه القضية وطي صفحتها".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova 14 سؤالا روسيا لبريطانيا حول قضية سكريبال

وأكدت المتحدثة أنه لو كان لدى السلطات البريطانية أو لدى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي ، إثبات واحد لكان تم تقديمه.

وأوضحت زاخاروفا: "بدون شك، ليس لديهم أي شيء، هذا عمل استفزازي صارخ وبائس وقبيح".

وتابعت، "بالتأكيد عندما تلعب على الساحة الدولية مرتديا قناع الثقة، فقد تنجح في جعل شخص آخر يشعر بصدق ما يتم تقديمه له وهذا ما فعلته لندن في هذه القضية. ولكن الآن سننتقل إلى الحقائق".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت في 4 مارس/آذار 2018، على سكريبال وابنته يوليا في حالة إغماء إثر تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى في مدينة سالزبوري البريطانية.

واتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في الحادث، بينما نفت روسيا تلك التهم بصورة كاملة وتطالب بإجراء تحقيقات مشتركة مع لندن.

وطالبت الخارجية الروسية لندن بتقديم معلومات عن كيفية استنتاج الممكلة المتحدة أن المادة المستخدمة في تسمم سكريبال أصلها روسي ولكن بلا جدوى.