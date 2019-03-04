واشنطن: منع غوايدو من العودة إلى فنزويلا سيواجه بإجراءات أمريكية حاسمة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الاثنين، أن محاولات منع عودة زعيم المعارضة الفنزويلي ورئيس البرلمان، خوان غوايدو، إلى بلادة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل أمريكا والمجتمع الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بولتون على "تويتر": "أعلن الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو، أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا. أي تهديدات أو أفعال ضد عودته الآمنة ستواجه استجابة قوية وهامة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 4, 2019

هذا وأعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، السبت الماضي أنه سيعود للبلاد من الإكوادور حيث اجتمع مع الرئيس لينين مورينو خلال جولة في دول أميركا اللاتينية لحشد التأييد.

© Sputnik . Alexander Astafyev ميدفيديف: روسيا قلقة للغاية من احتمال التدخل العسكري في فنزويلا

ودعا غوايدو لحشد احتجاجات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء في فنزويلا.

أعلن خوان غوايدو، في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2018، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة في وقت سابق من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.