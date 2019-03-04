مقتل 14 في إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

قال جاي جونز رئيس شرطة مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية، إن ما لا يقل عن 14 شخصا، بعضهم أطفال، لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المقاطعة، يوم الأحد، ودمر الكثير من المنازل.

وتوقع رئيس الشرطة ارتفاع عدد القتلى مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

© AFP 2018 / Josh Edelson بالفيديو...إعصار النار في غابات كاليفورنيا

ومن المنتظر أن يعمل عمال الطوارئ طوال الليل في انتشال جثث القتلى والمصابين من حطام المنازل والشركات المدمرة.

وقال جونز خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية: "يكمن التحدي في الحجم الضخم للأنقاض حيث تقع جميع المنازل".

وقالت مرديث ستون المتحدثة باسم شركة "جوريجا باور"، إن العواصف اقتلعت أشجارا ودمرت منازل في ولاية جورجيا المجاورة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 21 ألف مشترك.

وفي ألاباما، قال بيل هاريس الطبيب الشرعي لمقاطعة لي كاونتي إن عدد الوفيات قد يرتفع، وفقا لـ"رويترز".

وصرح هاريس خلال مقابلة مع صحيفة "برمنغهام نيوز"، مساء الأحد: "مازلنا ننتشل الأشخاص من تحت الحطام… سنظل هنا طوال الليل".

وقال مركز إيست ألاباما الطبي في أوبليكا في بيان، إنه يعالج أكثر من 40 شخصا أصيبوا في الإعصار وأنه يتوقع استقبال المزيد. وأضاف أنه تم إرسال بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.