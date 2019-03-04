الهند وباكستان تتبادلان القصف في منطقة كشمير المتنازع عليها

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "هذا الصباح حوالي الساعة الثالثة، انتهك الجيش الباكستاني، ودون أي سبب، نظام وقف إطلاق النار، وقام بإطلاق النار على قطاع آكنور، ورد جيشنا بإطلاق النار. وحوالي الساعة 06:30 توقف إطلاق النار".



© REUTERS / Stefan Wermuth بريطانيا ترحب بالتزام باكستان بخفض التوتر مع الهند

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ضحايا في صفوف الجانب الهندي، كما أن المؤسسات التعليمية، التي تبعد 5 كيلومترات من خط المراقبة عند الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير لا تزال جميعها مغلقة، نظرا لارتفاع التوتر نتيجة تبادل القصف، بحسب الجيش الهندي.وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر شباط /فبراير الماضي، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش — إي- محمد" الإرهابي يوم 14 شباط/فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.