الهند وباكستان تتبادلان القصف في منطقة كشمير المتنازع عليها

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "هذا الصباح حوالي الساعة الثالثة، انتهك الجيش الباكستاني، ودون أي سبب، نظام وقف إطلاق النار، وقام بإطلاق النار على قطاع آكنور، ورد جيشنا بإطلاق النار. وحوالي الساعة 06:30 توقف إطلاق النار".
وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر شباط /فبراير الماضي، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش — إي- محمد" الإرهابي يوم 14 شباط/فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.
وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.
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