بالفيديو... أول مذيعة أخبار آلية في العالم

طرحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أمس الأحد، أول مذيعة أخبار روبوتية تنبض بالحياة، وتحاكي تعابير البشر تماما وتصرفاتهم.

وظهرت المذيعة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، "شين شياو مينغ"، في أول نشرة أخبار لها، وهي بشعر قصير وترتدي بلوزة وردية اللون، وفقا لموقع "ند تي في" الصيني.

Chinese news agency @XHNews on Tuesday, 19 February announced its second AI #news anchor that has been created in collaboration with search engine Sogou. The world's first female #AI news anchor will be called Xin Xiaomeng that looks like a real human will make her debut soon! pic.twitter.com/mcUeLVsrpI — Azuratech (@Azuratech3) February 21, 2019

​ويأتي ظهور "شين شياو مينغ"، بعد ظهور أول قارئ لنشرة أخبار في العالم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، "كيو هاو"، الذي يتبع وكالة الأنباء الصينية أيضا، وظهر على الشاشة وهو لا يختلف تماما عن البشر، من حيث ارتدائه لربطة عنق حمراء اللون وبدلة، فضلا عن تعبيرات وجهه الطبيعية تماما، فكان يرفع حاجبيه قليلا وتغمض عيناه أثناء إلقاء نشرة الأخبار، التي حبست أنفاس المشاهدين، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov فيديو يثير الرعب... أول قارئ لنشرة أخبار آلي في العالم يبدأ عمله

وعرف "كيو هاو" نفسه للمشاهدين في أول ظهور له، بأنه سيظل مرافقا لهم طوال 365 يوما، وليس خلال 24 ساعة فقط، من أجل إطلاعهم على كل جديد يحدث حول العالم، من دون كلل أو تعب.

كما وفرت وكالة "شينخوا" الإخبارية مقدم نشرات آلي باللغة الإنجليزية، الذي أكد للمشاهدين "أن تطوير صناعة الإعلام يتطلب الابتكار المستمر والتكامل العميق مع التقنيات المتقدمة الدولية… وإنني أتطلع إلى تقديم تجارب إخبارية جديدة لكم".

وتابع: "طالما أنني مزود بنص مكتوب، فإنه لا هناك ما يمنعني من التحدث كمذيع للأخبار".

وتم تطوير قارئ نشرات الأخبار الآلي، من قبل "شينخوا" بالتعاون مع محرك البحث الصيني "سوغو"، ليصبح قادرا تماما على محاكاة الصوت وحركات الوجه والإيماءات البشرية، من أجل تقديم "صورة نابضة بالحياة بدلا من الروبوت البارد"، وفقا لبيان من "شينخوا".

وتسعى وكالة "شينخوا" للاهتمام بشكل جاد مع فكرة الاعتماد كليا على قارئي نشرات الأخبار الصناعيين، خاصة وسط خضوع مقدمي الأخبار في الصين لاختبارات قبول حادة ومراقبة صارمة من قبل الوكالة.