خامنئي يوصي الحكومة الإيرانية بعدم الاعتماد على أوروبا في مواجهة العقوبات الأمريكية

أوصى قائد الثورة في إيران علي خامنئي، الحكومة الإيرانية، بعدم انتظار حزمة المقترحات الأوروبية، والمضي قدما بما يخدم مصالح الشعب الإيراني.

ووفقا لوكالة "أنباء مهر" الإيرانية: "نشر مكتب حفظ آثار قائد الثورة علي خامنئي، للمرة الأولى، مجموعة من التوصيات والإرشادات التي ذكرها الأخير، خلال استقباله أعضاء الحكومة الإيرانية في مطلع صيف 2017.

© REUTERS / HANDOUT خامنئي: الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تخدع إيران

وجاءت هذه التوصيات، عبر شريط مصور تحت عنوان "لا تضيعوا الوقت في انتظار أوروبا"، أكد فيه خامنئي على ضرورة متابعة أعمال البلاد بجدية دون انتظار أي أحد.

وأضاف: "سابقا فوضنا مشاکل البلاد الاقتصادية للاتفاق النووي، لكنه لم يتمكن من حل هذه المشاكل أو مساعدتنا على حلها، والشعب أصبح مرهونا بالاتفاق النووي، لذا عندما أعلن الرئيس الأمريكي أنه يزعم الانسحاب من الاتفاق النووي، وهذا الأمر استمر لفترة، شهدت السوق المحلية اضطرابات، نحن راهنا على الاتفاق ورهنا الشعب به".

ونوه المرشد الإيراني إلى ضرورة التحرك قدما دون انتظار "حزمة المقترحات الأوروبية"، مع الإشارة إلى أن أوروبا مجبرة على تقديم هذه الحزمة لكن يتوجب على الحكومة عدم التعويل عليها وعدم وضعها كأساس في قضايا البلاد، موصيا الحكومة بالمضي قدما في تطوير اقتصاد البلاد ضمن القدرات الحالية وعدم ربط هذه المسيرة بمسائل خارج سيطرة إيران.

وانتقد خامنئي، في الوقت ذاته، أوروبا دون الدخول في تفاصيل حزمة المقترحات الأوروبية، مبينا توصياته للرئيس الإيراني حسن روحاني في ضرورة الحذر والدقة للمدة الزمنية الزمنية المزمعة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.