مقتل خمسة إثر سقوط طائرة في خوزستان غربي إيران

قتل خمسة شخاص، اليوم الاثنين، إثر سقوط طائرة إسعاف في منطقة بختياري في محافظة خوزستان غربي إيران.

وقال المساعد السياسي والأمني لمحافظ جهار محال وبختیاری، جعفر مردانی، إن المروحية سقطت في منطقة "سرتشنیز" التابعة لقضاء "كیار".

وأضاف مردانی أن طاقم المروحية الخمسة لقوا مصرعهم، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وقال رئيس مؤسسة الإسعاف الإيرانية، پیمان صابریان، في تصريح لقناة "خبر" الإيرانية، إن "الطائرة كانت في قد ذهبت لإسعاف امرأة مسنة في مقاطعة شهر كرد في محافظة تشهارمحال وبختیاري غربي إيران، عندما اصطدمت بأحد الجبال وسقطت".

وأضاف "لقي 3 أشخاص حتفهم على الفور بعد سقوط المروحية، وتوفي 2 آخرين بعد نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة".

وأكد رئيس الإسعاف في إيران، أن "الضحايا هم 3 من فريق قيادة المروحية، ومسعفين اثنين هما رسول طاهري، وستار كاياني".