باكستان ترجئ فتح مجالها الجوي وتستأنف بعض الرحلات

أعلنت هيئة الطيران الباكستانية إرجاء فتح المجال الجوي، وسط تراجع التوتر مع الهند بعد مواجهة دفعت الجارتين المسلحتين نوويا إلى شفا الحرب.

© Sputnik . Evgeny Biyatov باكستان ترد على الهند مجددا وتبدي استعداداها للحوار

وقالت هيئة الطيران الباكستانية إنها "استأنفت الرحلات في مزيد من المطارات، لكنها أرجأت حتى يوم غد الثلاثاء إعادة فتح المجال الجوي على مستوى البلاد"، وذلك وفقا لوكالة " رويترز

وأغلقت باكستان مجالها الجوي، الأسبوع الماضي، لكنها استأنفت بعض العمليات في أربعة مطارات يوم الجمعة، وذكرت هيئة الطيران المدني، أنه جرى فتح مطارين آخرين منذ ذلك الحين، مضيفة أن من المتوقع رفع القيود غدا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الهيئة مصطفى بايج، لـ"رويترز": "بعض المطارات مفتوحة"، مضيفا أن "المطارات في العاصمة إسلام آباد وميناء كراتشي في الجنوب ومدن لاهور وبيشاور وكويتا وفيصل آباد تعمل جزئيا". ولم يفصح عن سبب تأجيل فتح المجال الجوي الذي كان مقررا اليوم الاثنين.

​وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء الماضي، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز" أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

فيما قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو.