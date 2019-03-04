ابنة مؤسس "هواوي" تقاضي كندا بعد اعتقالها... هذا ما فعلته السلطات معها

رفعت منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، أمس الأحد، دعوة قضائية ضد الحكومة الكندية، بسبب إساءة معاملتها، بعد اعتقالها في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وقال محامو منغ، في دعوى مدنية رفعت أمام المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، الجمعة، إن الطريقة التي حصل بها الضباط على الأدلة والمعلومات منها، شكلت انتهاكات خطيرة للميثاق الكندي للحقوق والحريات، وكذلك انتهاكا لحقوقها الدستورية، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File الصين تحذر كندا من تسليم المديرة المالية لـ"هواوي" لأمريكا

وأضافوا أن موظفي وكالة الحدود الكندية قاموا عن عمد بتأخير التنفيذ الفوري لمذكرة اعتقال منغ، وقاموا بشكل غير قانوني بتعريضها للاعتقال والتفتيش والاستجواب لانتزاع الأدلة منها، قبل إلقاء القبض عليها.

كما زعمت الدعوى القضائية أنه أجبروا منغ وان تشو إلى تسليم جميع أجهزتها الإلكترونية وحواسيبها وكلمات المرور الخاصة بها، وأن ضباطا قاموا بعد ذلك بفتح وعرض محتويات أجهزتها بشكل غير قانوني.

وذكرت وثائق الدعوى:

"أنه كنتيجة مباشرة لاحتجاز منغ في مطار فانكوفر الدولي بصورة غير قانونية، فإنها عانت من أضرار نفسية، بما في ذلك توتر وقلق وشعور بفقدان الحرية".

ولم يكن هناك رد فوري من وزارة العدل الكندية أو الشرطة الملكية الكندية.

وكانت السلطات الكندية اعتقلت منغ وان تشو في فانكوفر، في الأول من ديسمبر، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي وجهت إليها اتهامات واسعة ضدها وشركة "هواوي" للتكنولوجيا الصينية، لكونها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ووجه لوان تشو تهمة الاحتيال على البنوك، لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أول أمس السبت، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو إلى الولايات المتحدة، وقدمت إخطارا رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، لو كانغ في بيان: "أعرب الجانب الصيني عن استيائه، واحتجاجه الشديد على الجانب الكندي فيما يتعلق بمثابرته في الترويج لما يسمى إجراءات تسليم السيدة منغ وان تشو، وقد قدمت بكين بالفعل إخطاراً صارما بهذا الصدد".

وأعلنت السلطات الكندية، الجمعة، أنها سوف تنظر في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأميركية.