مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي

وقال أمانو، في كلمة له أمام اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، نقلته وكالة "فارس" الإيرانية: "إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي ويجب أن يستمر التعاون في هذا الشأن".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
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