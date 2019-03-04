مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن التحقيقات في تجارب إيران النووية ما زالت مستمرة.

وقال أمانو، في كلمة له أمام اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، نقلته وكالة "فارس" الإيرانية: "إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي ويجب أن يستمر التعاون في هذا الشأن".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: أمریكا توظف كافة إمكانیاتها ضد الشعب الإیراني

وأضاف: "التحقيقات بعدم وجود تجارب نووية ما زالت مستمرة، وسوف تأخذ وقتا كبيرا، وسوف نعلن عن نتائج هذه التحقيقات في الوقت المناسب".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.