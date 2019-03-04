ألمانيا تعلق على قضية تسمم سكريبال

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، إن برلين بعد عام من محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال، لا ترى سبباً لتغيير التقييم الأولي للحادث.

© Sputnik . Grigory Sysoev قضية "سكريبال"... زاخاروفا: الآن ننتقل إلى الحقائق

برلين — سبوتنيك . وقال زايبرت للصحفيين: "بعد مرور عام على محاولة الاعتداء على حياة الأب وابنته، لا نرى أي سبب لإجراء تغيير في التقييم الأولي للحادث"، مضيفًا أنه في برلين "سعداء لأن السيد سكريبال وابنته نجيا من هذه المحاولة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن موسكو تجري تحقيقاتها الخاصة في قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية، مشيرة إلى أن روسيا ستهتم بالموضوع حتى النهاية، وقالت، إن الاتهامات كانت شديدة للغاية والعواقب كانت مأساوية للغاية، بحيث إنه لا يمكن عدم الوقوف عند هذه القضية حتى النهاية وطي هذه الصفحة.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

ومن جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.