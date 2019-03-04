ألمانيا تعلق على قضية تسمم سكريبال

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن موسكو تجري تحقيقاتها الخاصة في قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية، مشيرة إلى أن روسيا ستهتم بالموضوع حتى النهاية، وقالت، إن الاتهامات كانت شديدة للغاية والعواقب كانت مأساوية للغاية، بحيث إنه لا يمكن عدم الوقوف عند هذه القضية حتى النهاية وطي هذه الصفحة.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من آذار/مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".
ومن جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
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