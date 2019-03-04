هولندا تستدعي سفيرها لدى طهران للتشاور

قررت هولندا، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في طهران للتشاور عقب طرد طهران لاثنين من موظفي سفارتها.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، على "تويتر": "قررنا استدعاء السفير الهولندي في طهران للتشاور، والقرار يعقب طرد إيران لاثنين من موظفي السفارة الهولندية، وهو أمر غير مقبول".

Heb besloten de Nederlandse ambassadeur in Teheran terug te roepen voor consultaties. Besluit volgt op de uitzetting van twee Nederlandse ambassademedewerkers door Iran. Dat is onacceptabel. Lees hier de Kamerbrief: https://t.co/90ZF35c9un — Stef Blok (@ministerBlok) March 4, 2019

​وتابع البيان: "عاد الموظفان إلى هولندا، إلى عائلاتهم ويتم الاعتناء بهم جيدا هنا، فإن مثل هذا الخروج المفاجئ يترك أثرا سلبيا عليهم".

وكانت هولندا طردت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين في هولندا في عام 2018، وذلك بسبب اتهام الحكومة الهولندية، حسب مزاعم من المخابرات وخدمة الأمن الهولندية، لطهران بمشاركتها بعمليات تصفية بحق معارضين من الشعب الإيراني يقيمون في أمستردام.