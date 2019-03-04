في تركيا...لاعب كرة القدم يعتدي على لاعبي الفريق المنافس بنصل حاد وإدارته تنفي

قام لاعب كرة القدم من فريق "أميد سبور" التركي منصور تشالار بالتهجم على لاعبي الفريق المنافس "سكاريا سبور" بشفرة حادة في الملعب.

ووفقا لصحيفة "يني شفق" التركية، وقع الحادث خلال مباراة بين فريقي "أميد سبور" و"سكاريا سبور" ثالث أقوى فرقة تركية والتي انتهت بتعادل الفريقين 1:1.

وقام تشالار بإخفاء النصل في يده، وبعد المصافحة الترحيبية للاعبين بدأ بمهاجمة الخصوم.

— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

وتُظهر اللقطات المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام التركية كيف أن تشالار يصيب اللاعبين من فريق "سكاريا سبور" المنافس، الذين لا يكتشفوا على الفور أن الجروح من النصل.

وفي الوقت نفسه، دافعت إدارة فريق "أميد سبور" على الصفحة الرسمية للفريق على موقع تويتر، وأكدت أن هذه ما هي إلا شائعات قذرة وافتراء ضد اللاعب تشالار.

ومن جانبه هزم فريق برشلونة ريال مدريد في 3 آذار / مارس الجاري، في بطولة كرة القدم الاسبانية.