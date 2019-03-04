تركيا تمدد قررا من شأنه المساعدة على تعافي الليرة أمام الدولار

مددت تركيا العمل بالقرار المعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد نشر القرار للمرة الأولى في الرابع من سبتمبر الماضي، وكان لمدة ستة أشهر. وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، يوم الأحد، تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.

وفي هذا الصدد قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن العملة التركية تراجعت بنحو طفيف، في التعاملات الصباحية من اليوم الاثنين، حيث صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.30% إلى 5.3893 ليرات تركية.

New post (Turkish lira recovers as finance chief bids to calm investors) has been published on Finance Guide To Everything — https://t.co/9IRVjkgix2 pic.twitter.com/MF0YBCSIpB — Karren Lieber (@myfinancialguid) ٤ مارس ٢٠١٩

وسبب احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون، قبل الإفراج عنه مؤخرا، فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا من قبل الولايات المتحدة، وهو ما جعل العملة التركية تفقد نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الماضي.