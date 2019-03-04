الرئيس الكيني ينتقد إنفاق موارد القارة الأفريقية في العواصم الأجنبية

شدد الرئيس الكيني أوهور كينياتا، على ضرورة السماح للشعوب الأفريقية بالسفر عبر قارته بحرية دون أي عوائق.

وقال كينياتا خلال مأدبة عشاء أقيم على شرفه في إثيوبيا، إن بلاده حريصة على المشاركة في مشروع مخطط لتجديد مدينة أديس أبابا، لجعلها مدينة سياحية في أفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأعرب الرئيس كينياتا عن دعمه لمبادرة مشروع أديس أبابا، وتعهد بأن تتولى الشركات الكينية في حملة جمع التبرعات.

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وأضاف: "عواصمنا الأفريقية تنتمي إلينا جميعا. أديس أبابا تنتمي إلى الكينيين تماما، كما تنتمي نيروبي إلى الإثيوبيين. لذلك، نحتاج إلى المشاركة في تحويل مدننا".

وقال كينياتا إنه "ليس من المنطقي للأفارقة الاستمرار في إنفاق الموارد المالية التي تحصلوا عليها بصعوبة واللازمة لتنمية القارة، في العواصم الأجنبية".

وسيمتد مشروع تطوير مدينة أديس أبابا على طول أكبر نهرين في أديس أبابا الذي يمتد مساره نحو 56 كم من جبال إنتوتو إلى نهر أقاقي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في رفع المدينة إلى موقع للسياحة الحضرية من أجل تعزيز رفاه سكان المدن، وتمكين طموح البلد في رعاية الاقتصاد الأخضر من خلال توسيع المساحات الخضراء من بين أمور أخرى.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن كينيا شريكة رئيسية في التنمية في إثيوبيا، وشكر الرئيس كينياتا على الزيارة التي جددت العلاقات الودية بين دولتي شرق أفريقيا.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس كينياتا على موافقته على أن يكون جزء من مشروع تحديث أديس أبابا.