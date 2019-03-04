السفير الروسي في لبنان: الإعلان عن موعد زيارة الرئيس اللبناني إلى روسيا قريبا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين.

أعلن زاسيبكين بعد اللقاء أن "البحث تناول التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى روسيا وسيعلن تاريخها قريبا"، وفقا "للوكالة الوطنية للإعلام".

وقال السفير الروسي "هذه الزيارة تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي- اللبناني في كافة المجالات".

وتابع زاسيبكين "أكدنا تعزيز الحوار السياسي بين البلدين لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات في المنطقة، وتنقية الأجواء استبعادا لتصعيدات جديدة، وأشرنا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم المساعدة لعودة النازحين من قبل المجتمع الدولي".

وردا على سؤال عن عدم تفعيل المبادرة الروسية تجاه النازحين قال السفير الروسي "كما أوضحت مرارا وتكرارا أن روسيا تقوم بأعمال كثيرة داخل سوريا، وأقصد توفير الظروف والترميم وإعادة البناء، ونحن ندعو الأطراف الأخرى للمشاركة في ذلك إلا أن مواقف الدول الغربية معروفة".

ونفى زاسيبكين "أن تكون عودة النازحين تنتظر إعادة الإعمار لأن العملية تتم الآن بجهود روسية وجهود بعض الأطراف المتعاونة".