السلطات الهولندية تحكم بسجن امرأة من أصل كويتي بتهمة الإرهاب

حكمت محكمة مدينة روتردام الواقعة غربي هولندا، اليوم الاثنين، بسجن سيدة من أصل كويتي لمدة 30 شهرا على خلفية إدانتها بالانضمام لمنظمات إرهابية في العراق.

أمستردام — سبوتنيك وذكرت الوكالة الهولندية أن "الجهادية سينابل من أصل كويتي، تلقت عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرا، عشرة أشهر منها مشروطة".

© Fotolia / Dianaduda بلجيكا تستعيد امرأتين تنتميان لـ"داعش" بأمر قضائي

وأضافت "هذا الحكم الذي أعلنته محكمة روتردام اليوم، وقد وجهت لها المحكمة إدانة تخطيطها لهجوم إرهابي وانضمامها إلى منظمات إرهابية مثل داعش الإرهابي".

وأوضحت "سينابل، أنكرت ذلك، وقالت إنها عاشت في بغداد التي كانت خالية من داعش، ولكن المحكمة كانت لديها أدلة تشير إلى وجودها في معاقل الخلافة الإسلامية كالفلوجة والموصل، مثل صور ومقاطع فيديو أخذت خلال تفتيش ممتلكاتها الخاصة حاملة الكلاشينكوف ومتواجدة في ساحات المعارك وتنشد الأناشيد الإسلامية".

وكانت سينابل قد عادت إلى أمستردام قبل نحو عام في رحلة قادمة من تركيا، واعتقلت من قبل السلطات الهولندية على الفور.

وشهدت أوروبا على مدى السنوات القليلة الماضية هجمات إرهابية كبيرة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 نفذ إرهابيون سلسلة هجمات في باريس، أسفرت عن مقتل 132 شخصا.

كما أودت انفجارات في المطار ومحطة المترو في بروكسل، في مارس/ آذار 2016، بحياة 32 شخصا، فيما لقي 9 أشخاص مصرعهم بنهاية تموز/يوليو 2018 بسلسلة انفجارات في ألمانيا.