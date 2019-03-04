نتنياهو يعلق على نشر أمريكا صواريخ "ثاد" في إسرائيل

© AP Photo / Ariel Schalit أمريكا تزود إسرائيل بنظام ثاد الصاروخي

وأعلنت القيادة الأمريكية في أوروبا، اليوم الاثنين، أن الجيش الأمريكي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل.

وقال نتنياهو إن نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في إسرائيل يشكل دليلا آخر على التزام واشنطن بأمن إسرائيل .

وكتب نتنياهو على "تويتر": "منظومة (ثاد) تعتبر إحدى أكثر المنظومات في العالم تقدما وإضافة إلى منظوماتنا الدفاعية أصبحنا الآن أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات القريبة والبعيدة في كل أنحاء المنطقة".

وقال الجيش الأمريكي إن هذا الإجراء يهدف إلى اختبار قدرته على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم، لكنه لم يكشف الفترة، التي استغرقها لنشر هذه الصواريخ، بحسب "رويترز".

إنتشار منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في إسرائيل يشكل دليلا آخر على التزام الولايات المتحدة بأمننا. منظومة ال-THAAD تعتبر إحدى أكثر المنظومات في العالم تقدما وإضافة إلى منظوماتنا الدفاعية أصبحنا الآن أكثر قدرةً على التعامل مع التهديدات القريبة والبعيدة في كل أنحاء الشرق الأوسط. pic.twitter.com/butgPTjMYq — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 4, 2019

ويعد نشر هذه الصواريخ في إسرائيل ضمن تدريبات عسكرية تقوم بها القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي "إيكوم" هذه الأيام، بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم، بالإضافة لتقوية القدرات والتعاون مع منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي".