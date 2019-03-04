بالفيديو... العثور على جثة طفلة أمريكية مفقودة منذ الجمعة

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة الفتاة المفقودة، أمبرلي بارنيت، البالغة من العمر 11 عاما، بعد عملية بحث استمرت ليلة كاملة، وفقا لصحيفة "نيوروك ديلي نيوز" الأمريكية.

وتحجب إدارة شرطة مقاطعة ديكالب المعلومات المتعلقة بأسباب وفاة بارنيت، وكيفية العثور على جثتها لحين الانتهاء من التحقيقات.

واختفت أمبرلى بارنيت بعد الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة.

ووفقا للشرطة، فقد شوهدت للمرة الأخيرة في منزل عمتها في بلدة كولينزفيل الشمالية الشرقية، في حين أبلغ وقتها عن وجود سيارة دفع رباعي داكنة اللون في المنطقة.

وقال الشريف، نيك ويلدن، خلال مؤتمر للصحفيين: "يمكنني أن أخبركم بأننا نبذل قصارى جهدنا في التحقيقات، وسوف يكون لدينا أجوبة خلال الأيام القادمة، يرجى إبقاء عائلة أمبرلي في أفكاركم وصلواتكم، بينما نمضي قدمًا في هذا الحادث المأساوي".