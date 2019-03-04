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18:50 04 مارس/ آذار 2019
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    آية الله الخامنئي

    إيران: الخامنئي يوافق على تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية مبكرا

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    العالم
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    وافق قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، على تعيين مبكر لرئيس جديد للسلطة القضائية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

    وقالت الوكالة إن الخامنئي وافق على الطلب الذي رفعه صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية.

    آية الله علي خامنئي
    © AFP 2018 / KHAMENEI.IR
    رسالة من الخامنئي للشعب الإيراني في ذكرى الثورة
    وبحسب ما جاء بوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء فإن رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وجه رسالة إلى الخامنئي  يدعوه فيها إلى تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية قبيل انتهاء عهدته.

    وعين لاريجاني مؤخرا في منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد وفاة محمود هاشمي شاهرودي نهاية العام الماضي ديسمبر 2018، واحتفظ كذلك بمنصبه الأصلي كرئيس للسلطة القضائية، التي تولى رئاستها في 2009. 

    ووجه قائد الثورة الإسلامية رسالة إلى لاريجاني أشاد فيها بـ"الجهود الدؤوبة التي بذلها (لاريجاني) والخدمات الكبيرة التي قدمها خلال فترة توليه مهامه والتي كانت زاخرة بالمبادرات والابتكارات في ظل ما يحظى به من خصائص علمية وعملية جمة"، بحسب الوكالة.

    وقال لايجاني في تصريح له، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه بكبار مسؤولي جهاز القضاء إنه "رفع طلبا إلى سماحة القائد لتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية قبل انتهاء فترة مهامه فيها"، بحسب وكالة "فارس".

    وأكد لاريجاني على أن الخامنئي "قبل هذا الأمر ومن المقرر أن يتم تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية في غضون اليومين أو الثلاثة القادمة لتتاح الفرصة لي للتركيز على الأعمال في إطار مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور"، حسب قوله.

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    الكلمات الدلالية:
    القضاء الإيراني, السلطة القضائية, آية الله علي خامنئي, أخبار إيران, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, إيران
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