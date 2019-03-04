زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يصل إلى كاراكاس

القاهرة — سبوتنيك. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا وزعيم المعارضة خوان غوايدو وصوله إلى مطار كاراكاس، بعد جولة أجراها في أمريكا الجنوبية، وبعد اعتراف عدد من البلدان الأوروبية به كرئيس مؤقت للبلاد بدلا عن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وكتب غوايدو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين "وصلت بالفعل إلى أرضنا الحبيبة، فنزويلا، سنقوم بالحشد حيثما يوجد شعبنا".

Ya en nuestra tierra amada! Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a dónde está nuestro pueblo!#VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) March 4, 2019

هذا وقال زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، السبت الماضي أنه سيعود للبلاد من الإكوادور حيث اجتمع مع الرئيس لينين مورينو خلال جولة في دول أميركا اللاتينية لحشد التأييد.

أعلن خوان غوايدو، في الـ23 من كانون الثاني/يناير 2018، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.