ظريف: استقالتي كانت بهدف صيانة مكانة وزارة الخارجية

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، بكوادر وزارة الخارجية، وقال في هذا الاجتماع أن قائد الثورة الإسلامية أكد مرارا أن وزارة الخارجية تشكل نصف الحكومة.

وقال ظريف أن آلية وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب بوصفها المتحدثة باسم البلاد، هي التواجد المقتدر على صعيد الساحة الدولية، وفقا لوكالة "مهر".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن استقالته قبل أيام كان الهدف الأساسي منها صيانة مكانة وزارة الخارجية.

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وأكد ظريف أن "فشل مؤتمر وارسو وفشل أمريكا لأربعة مرات خلال عام واحد في مجلس الأمن الدولي، وسائر النجاحات الأخرى (التي حققتها وزارة الخارجية) على مدى السنوات الأخيرة، تظهر أن وزارة الخارجية وعبر الاعتماد على الذات والثقة بنفسها والمشاركة الشاملة لديها دور مؤثر على صعيد مختلف الساحات الدولية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "سنواصل هذا الدور باقتدار تام".