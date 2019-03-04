رئيس السلطة القضائية الإيرانية: زيارة الأسد لطهران تحمل رسالة هامة

قال رئیس السلطة القضائیة الإيرانية، آیة الله صادق آملي لاریجاني، إن زیارة الرئیس السوري بشار الأسد، إلى إیران ولقائه مع قائد الثورة الإسلامیة حملت في طیاتها رسالة هامة.

وتابع لاريجاني أن الرسالة "هي التأكید على رغبة الدول والشعوب الإقلیمیة بما فیها العراق وسوریا ولبنان في تواجد إیران المؤثر داخل المنطقة"، بحسب ما نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

© AFP 2018 / Hasan Mohamed إيران تدافع عن بشار الأسد وتحذر من مؤامرة هدفها تدمير سوريا

وأشار إلى أن "أمریكا ورغم إنفاقها 7 تريلیونات من الدولارات لكنها عجزت عن ترسیخ مكانتها في المنطقة، حیث أن طائراتها الیوم وبشهادة ترامب نفسه تحطّ في العراق سرا؛ لكن في المقابل إیران متواجدة في المنطقة بكل شموخ، وهو ما ترغب فیه الشعوب والحكومات الإقلیمیة".

وأوضح أن "دعم إیران للعراق وسوریا ولبنان یأتي في سیاق الدفاع عن المقاومة أمام قوى الهیمنة، وأیضا صون قیم وتطلعات الشعوب واستقلالها".

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التقى الرئيس بشار الأسد، آية الله علي الخامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، في طهران.

وحسب (سانا) "هنأ الأسد الخامنئي والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت على مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى في بناء الدولة القوية القادرة على تحقيق مصالح شعبها والمحصنة ضد التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها، والمبدئية في وقوفها إلى جانب شعوب المنطقة وقضاياها العادلة".

وجرى خلال اللقاء استعراض "علاقات الأخوة الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين حيث تم التأكيد على أن هذه العلاقات كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى أضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل".