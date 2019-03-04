ترامب: اتخذت قرار وقف المناورات مع كوريا الجنوبية قبل "قمة فيتنام"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أتخذ قرار وقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية قبل "قمة فيتنام".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين، "المناورات العسكرية، أو (ألعاب الحرب) كما أطلق عليها، لم يتم مناقشتها في قمتي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

The military drills, or war games as I call them, were never even discussed in my mtg w/ Kim Jong Un of NK—FAKE NEWS! I made that decision long ago because it costs the U.S. far too much money to have those “games”, especially since we are not reimbursed for the tremendous cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2019

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأحد 3 مارس، أنه تم وقف سلسلة من التدريبات العسكرية المعروفة باسم "فرخ النسر" (فول إيجل) و"العزم الرئيسي" (كي ريزولف)".

وقال ترامب "وسائل الإعلام المزيفة، تقول إني ناقشت وقف المناورات مع كوريا الجنوبية خلال قمة فيتنام"، مضيفا: "أصدرت هذا القرار لتوفير الأموال الكبيرة التي يتم إنفاقها، دون أن يكون هناك إمكانية لاستردادها".

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2019

والتقى ترامب مع كيم جونغ أون، في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير/ شباط الماضي، لبحث القضايا الخلافية بين البلدين، وذلك في أول لقاء بعد القمة التاريخية الأولى التي جرت في سنغافورة في يونيو / حزيران الماضي.