تعليق جاويش أوغلو على حظر النمسا شعار حزب تركي

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جاويش أوغلو انتقد قرار النمسا في كلمة ألقاها، خلال زيارته لمقر حزب "الحركة القومية" في ولاية هطاي جنوبي البلاد.
وأشار إلى أنه أبلغ نظيرته النمساوية بأنه عندما يزور بلادها سيقوم بعمل إشارة الذئب الأغبر لكسر الحظر عنها.
وتابع "قلت لها؛ المعذرة سأكون أول من يعمل هذه الإشارة عند زيارتي للنمسا وسأكسر هذا الحظر، قلت لها إني سأعمل إشارة رابعة والذئب الأغبر معا".
وأوضح أنه "لا يمكن لأحد حظر رموزنا، لن نسمح بذلك،… قد يكون الموضوع متعلق بقانون لكننا سنظهر لهم من خلال أعمالنا وأقوالنا أنه لا يمكن تطبيق ذلك".
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