تعليق جاويش أوغلو على حظر النمسا شعار حزب تركي

علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، على حظر النمسا رمز "بوزقورت" (الذئب الأغبر)، شعار حزب "الحركة القومية" التركي.

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جاويش أوغلو انتقد قرار النمسا في كلمة ألقاها، خلال زيارته لمقر حزب "الحركة القومية" في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

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وعلق جاويش أوغلو قائلا "إن دخول رمز "الذئب الأغبر" ضمن قانون الرموز، الذي يتضمن قائمة بينها شعار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، هو انعكاس لمعاداة الأتراك والإسلام في النمسا".

وأشار إلى أنه أبلغ نظيرته النمساوية بأنه عندما يزور بلادها سيقوم بعمل إشارة الذئب الأغبر لكسر الحظر عنها.

وتابع "قلت لها؛ المعذرة سأكون أول من يعمل هذه الإشارة عند زيارتي للنمسا وسأكسر هذا الحظر، قلت لها إني سأعمل إشارة رابعة والذئب الأغبر معا".

وأوضح أنه "لا يمكن لأحد حظر رموزنا، لن نسمح بذلك،… قد يكون الموضوع متعلق بقانون لكننا سنظهر لهم من خلال أعمالنا وأقوالنا أنه لا يمكن تطبيق ذلك".